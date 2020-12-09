Каладзе попрощался с одним из своих заместителей – она ушла в "Мечту"

При непосредственном участии Битадзе в столичной мэрии был разработан не один документ стратегической важности, касающийся защиты окружающей среды и транспорта

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поблагодарил своего заместителя Майю Битадзе за годы плодотворного сотрудничества и пожелал удачи в дальнейшей работе, которую она продолжит в парламенте Грузии в качестве депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Как подчеркнул Каладзе, при непосредственном участии Битадзе в столичной мэрии был разработан не один документ стратегической важности, касающийся защиты окружающей среды и транспорта. До того, как занять пост заместителя мэра, Битадзе была замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов.

"Майя с первого дня, как мы приступили к работе, начиная от предвыборной кампании, была вовлечена в нашу работу. Это большая ее заслуга, что сегодня город становится красивее, будет много зеленых пространств, что жизненно важно для нашего города", – сказал Каладзе.

Мэр также выразил надежду, что его уже бывший зам продолжит поддерживать проекты на благо столицы, только уже из законодательного органа.

Кроме того, градоначальник поблагодарил бывшую главу районной администрации района Дидубе-Чугурети Ирму Заврадашвили за проделанную работу, которая также продолжит свою деятельность в парламенте Грузии.

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Первое заседание парламента десятого созыва назначено на 11 декабря. В новом парламенте будет 90 мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и 60 у восьми оппозиционных партий. Оппозиция отказывается входить в парламент, считая результаты выборы сфальсифицированными.