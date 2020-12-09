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Эпидемия коронавируса - жители столицы на улице в масках

Более 14 тысяч граждан Грузии уже получили компенсацию от государства

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (390)
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Заявки о выдаче компенсаций подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде. Дедлайн – 24 декабря

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Компенсации от государства в размере 300 лари (почти 92 доллара) уже получили 14 302 гражданина Грузии, сообщает Государственное агентство способствования трудоустройству.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кто имеет право на получение компенсации в 300 лари: подробности от службы доходов

По решению государства, лица, оставшиеся без работы на период ковид-ограничений с 28 ноября по 24 декабря, могут получить единоразовую компенсацию в размере 300 лари, заполнив заявку на сайте Службы доходов.

Прием заявок на получение помощи начался 3 декабря и продолжится до 24 числа.

Служба доходов после получения заявки проверяет ее соответствие условиям выдачи помощи и в течение трех дней предоставляет информацию Агентству способствования трудоустройству, которое и зачисляет помощь в течение трех дней.

Помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте, и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Заявки о выдаче компенсаций подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде на сайте eservices.rs.ge.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (390)


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