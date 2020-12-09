Международные организации запускают в Грузии программу "Права человека для всех"

Программа с бюджетом в 2,5 миллиона евро направлена на укрепление политики и практики защиты прав человека в Грузии

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Европейский союз (ЕС), Программа развития ООН (ПРООН) и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека запускают в Грузии программу "Права человека для всех" с бюджетом в 2,5 миллиона евро.

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Подписание трехлетней инициативы приурочено к Международному дню прав человека.

Как говорится в сообщении на сайте представительства ЕС в Грузии, пандемия коронавируса усугубляет социальное неравенство и угрожает правам уязвимых и маргинализированных групп населения, с учетом чего и разработана программа "Права человека для всех".

Программа будет осуществляться агентствами ООН в тесном сотрудничестве с национальными институтами по правам человека, законодательной, исполнительной и судебной властями, гражданским обществом и населением Грузии.

"Инвестиции в права человека, демократию и верховенство закона необходимы для построения более справедливого, устойчивого и открытого для всех общества". Для ЕС права человека, демократия и верховенство закона, а также гендерное равенство всегда будут решающими в преодолении вызванного коронавирусом кризиса и в дальнейшем посткризисном восстановлении", - сказал посол ЕС Карл Харцель.

Совместная программа ЕС, ПРООН и УВКПЧ поможет укрепить политику и практику в области прав человека в Грузии. В ходе реализации программы особое внимание будет уделено вопросам и вызовам, отмеченным в Независимой оценке ЕС и ООН за 2019 год.

Новая программа состоит их пяти основных направлений:

Укрепление государственных органов, ответственных за разработку, мониторинг и реализацию политики в области прав человека;

Содействие правоохранительным органам и национальным правозащитным институтам;

Поддержка прав меньшинств и уязвимых групп;

Защита прав человека на местном уровне;

Информирование граждан Грузии о правах человека и механизмах их защиты.

Программа "Права человека для всех" основана на четырехлетнем сотрудничестве в области прав человека между Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций. Новый этап этого сотрудничества продлится следующие три года, до октября 2023 года.