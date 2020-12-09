Грузинский дизайнер выпустил маски с красителями эвкалипта, ромашки и календулы

Эти маски разных цветов окрашиваются натуральными красителями, а в качестве ткани используются шелк и хлопок, через которые человеку легко дышать

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Пионер грузинской моды, известный дизайнер Автандил Цквитинидзе (Avtandil) выпустил свою линию защитных масок - они окрашены растениями эвкалипта, ромашки и календулы.

К маскам, которые модельер создал совместно с организацией "Цвета Кавказа", также прилагается мыло, изготовленное на травах. Им можно мыть и лицо, и саму маску.

Как отмечает автор бренда, маски разных цветов окрашиваются натуральными красителями, а в качестве ткани используются шелк и хлопок, через которые человеку легко дышать.

"Маска - очень необходимый аксессуар. Мы долго думали о ее форме, потому что шелк не эластичен, а мы не хотели использовать резиновые зажимы. При этом мировые исследования показали, что люди из-за масок, в которых кожа не может дышать, страдают серьезными заболеваниями. Так что в течение дня, когда вы носите нашу маску, кожа лица дышит и вам легко дышится, потому что натуральные продукты защищают здоровье", - сказал Автандил Цквитинидзе.

Автандил Цквитинидзе – один из тех дизайнеров, которые стояли у истоков грузинской моды. Созданная на фабрике "Имерети" первая коллекция модельера была показана в Тбилиси в 1998 году.

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Avtandil разрабатывает костюмы для бизнесменов, звезд шоу-бизнеса и ведущих грузинских телеканалов. Он часто использует органзу, тафту, хлопок, шелк. Его коллекции бывают и романтичными, и нежными, и современными, и классическими. Автандил играет пастельными тонами, часто черно-белыми и красными оттенками. Поклонницами бренда являются Леди Гага, Кети Топурия, Эвелина Хромченко и другие знаменитости.