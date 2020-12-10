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Девушка сидит за компьютером в библиотеке

В Грузии абитуриентам бесплатно помогут овладеть востребованными профессиями

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201210/250294247/V-Gruzii-abiturientam-besplatno-pomogut-ovladet-vostrebovannymi-professiyami.html

IT-сфера, цифровой маркетинг, кибербезопасность – эти и другие специальности могут стать для грузинских абитуриентов более доступными

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Грузии у абитуриентов появилась возможность бесплатно овладеть востребованными профессиями – Университет бизнеса и технологий BTU безвозмездно предлагает молодежи онлайн-курсы, тренинги и участие в различных проектах в январе 2021 года.

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По завершению курсов все абитуриенты получат соответствующие сертификаты, а победителям конкурсов будут вручены специальные призы. Среди запланированных мероприятий:

  • Новая олимпиада по математике для школьников и их учителей;
  • Хакатон для будущих ИТ-профессионалов – онлайн-мероприятие для изучения интересных способов решения реальных проблем и поощрения победителей партнерскими организациями;
  • Сертификационный курс по цифровому медиамаркетингу: эффективное использование Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и так далее;
  • Сертификат делового общения: как найти первую работу, как написать резюме, как написать мотивационное письмо, о чем говорить на собеседовании и как вести деловое общение;
  • Сертификационный курс по кибербезопасности – кибергигиена в повседневной жизни;
  • Профессиональная ориентация – тренинги по выбору правильной профессии: обсуждение самых востребованных профессий в мире для правильного выбора будущей профессии;
  • Тренинги для открытия первого бизнеса: как с первого дня учебы создать собственный стартап и сделать свою компанию успешной.

Желающим принять участие в мероприятиях необходимо позвонить по номеру: +995 571 003 056 или предварительно зарегистрироваться по ссылке. Дата начала всех мероприятий, информация о длительности курсов, призах и других вопросах будет опубликована на сайте Университета бизнеса и технологий.



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