Фонд "Гурийских дневников" назначил стипендию участницам женского ФК "Ланчхути"

Условия, в которых приходится тренироваться футболисткам, оставляют желать лучшего, отметил руководитель организации, и взял под свою опеку двух участниц клуба

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Благотворительный фонд "Гурийских дневников", учредителем и руководителем которого является писатель и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе, назначил ежемесячную стипендию двум участницам футбольного клуба "Ланхути".

Девочки из футбольного клуба "Ланчхути" уже хорошо известны всей Грузии, ведь это их заслуга, что впервые грузинский клуб, как среди женщин, так и среди мужчин, примет участие в основной сетке Лиги чемпионов.

Однако во вчерашней игре "Ланчхути" уступил в Тбилиси шведскому "Росенгарду" 0:7. Именно это событие прокомментировал Георгий Кекелидзе в своем официальном аккаунте в Facebook.

"Женский клуб потерпел поражение, и я заметил неприятные смешки. Это приятный счет? Естественно, нет. Но гораздо ужаснее условия, в которых приходится готовиться этим удивительным девушкам, и гораздо больше была радость, которую они доставили нам несколько недель назад", – пишет Кекелидзе.

Так, новыми подопечными фонда стали самая юная участница клуба Анна Гобронидзе, а также чуть старшая ее коллега – Натия Цоцерия.

Учрежденный Георгием Кекелидзе фонд "Гурийские дневники" (назван по одноименному бестселлеру писателя) помогает малоимущим талантливым детям и молодежи, а также учащимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

К примеру, в 2020 году Кекелидзе учредил ежемесячную стипендию для дочери одной из грузинок, скончавшейся в Испании из-за коронавируса. Его фонд приобрел для Анано Начкебия, учащейся в пятом классе, школьный инвентарь и до окончания учебы в школе будет оказывать и другую помощь, связанную с образованием. Недавно же организация взяла под свое опек единственную выжившую после схода оползня в Хелвачаури (Аджария) двенадцатилетнюю Тику Тедорадзе.