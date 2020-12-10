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Грузинский футбольный клуб Ланчхути

Фонд "Гурийских дневников" назначил стипендию участницам женского ФК "Ланчхути"

photo: WFC Lanchkhuti / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201210/250297323/Fond-Guriyskikh-dnevnikov-naznachil-stipendiyu-uchastnitsam-zhenskogo-FK-Lanchkhuti.html

Условия, в которых приходится тренироваться футболисткам, оставляют желать лучшего, отметил руководитель организации, и взял под свою опеку двух участниц клуба

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Благотворительный фонд "Гурийских дневников", учредителем и руководителем которого является писатель и директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе, назначил ежемесячную стипендию двум участницам футбольного клуба "Ланхути".

Гид из Ушгули Георгий Кочкиани с другом
photo: Murat Topal / FB
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Девочки из футбольного клуба "Ланчхути" уже хорошо известны всей Грузии, ведь это их заслуга, что впервые грузинский клуб, как среди женщин, так и среди мужчин, примет участие в основной сетке Лиги чемпионов.

Однако во вчерашней игре "Ланчхути" уступил в Тбилиси шведскому "Росенгарду" 0:7. Именно это событие прокомментировал Георгий Кекелидзе в своем официальном аккаунте в Facebook.

"Женский клуб потерпел поражение, и я заметил неприятные смешки. Это приятный счет? Естественно, нет. Но гораздо ужаснее условия, в которых приходится готовиться этим удивительным девушкам, и гораздо больше была радость, которую они доставили нам несколько недель назад", – пишет Кекелидзе.

Так, новыми подопечными фонда стали самая юная участница клуба Анна Гобронидзе, а также чуть старшая ее коллега – Натия Цоцерия.

Учрежденный Георгием Кекелидзе фонд "Гурийские дневники" (назван по одноименному бестселлеру писателя) помогает малоимущим талантливым детям и молодежи, а также учащимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

К примеру, в 2020 году Кекелидзе учредил ежемесячную стипендию для дочери одной из грузинок, скончавшейся в Испании из-за коронавируса. Его фонд приобрел для Анано Начкебия, учащейся в пятом классе, школьный инвентарь и до окончания учебы в школе будет оказывать и другую помощь, связанную с образованием. Недавно же организация взяла под свое опек единственную выжившую после схода оползня в Хелвачаури (Аджария) двенадцатилетнюю Тику Тедорадзе.



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