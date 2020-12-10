Коронавирус и Грузия: премьер выслушал мнения авторитетных экспертов

Участники встречи были едины в одном – обуздать пандемию возможно только в том случае, если население будет последовательно следовать установленным рекомендациям и соблюдать меры безопасности

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Ограничения, введенные в Грузии из-за обострения эпидемиологической ситуации, эффективность программы интенсивного тестирования граждан на коронавирус и мировые тенденции в пандемии – эти и другие вопросы обсудил премьер-министр Георгий Гахария с авторитетными грузинскими экспертами в области здравоохранения, работающими за границей.

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Эксперты проинформировали главу правительства о той эпидситуации в странах, где они работают. Что касается Грузии, они считают, что по первичным оценкам, введенные в стране ограничения уже дали позитивную динамику.

Эксперты подчеркнули, что с учетом международной практики важно, чтобы ограничения были сняты поэтапно, поскольку чем больше мобильность людей, тем выше риск заражения.

Эпидситуацию в стране обрисовал и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, который отметил, что в день в стране делают около 20 тысяч тестов и системой управляется более 27 тысяч активных случаев, в том числе, в клинических гостиницах, где усилены терапевтические элементы.

Эксперты отметили, насколько важное значение имеет соблюдение населением установленных правил и контроль процесса выполнения всех мер безопасности.

По словам иммунолога-аллерголога Бидзины Кулумбегова, несмотря на то, что показатель ношения масок в стране вырос до 65%, этого недостаточно и обязательно нужно добиться 90-95-процентного показателя. Люди обязательно должны носить маску как в закрытых, так и в открытых пространствах.

Эксперты здравоохранения считают, что ограничительные мероприятия обязательны для того, чтобы эффективно управлять клиническим сектором, не загрузить госпитальный сектор и не оставлять вне больниц людей, нуждающихся в стационарных сервисах.

На встрече с экспертами присутствовали также глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, вице-премьер Майя Цкитишвили, министр финансов Иване Мачавариани и глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили.

В дискуссии приняли участие глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, его заместитель Паата Имнадзе, эксперт здравоохранения Акакий Зоидзе, врач Георгий Гоцадзе из Швейцарии, советник генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе, главный советник министерства здравоохранения Норвегии Заза Церетели, из США профессор университета Миссисипи Зураб Гурули и детский реаниматолог из Сиэтла Омар Чиковани.

В Грузии, по последним данным, коронавирус диагностирован у более 174 тысяч человек, выздоровели более 145 тысяч пациентов, 1 614 скончались.