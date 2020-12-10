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Эпидемия коронавируса - бесплатное ПЦР тестирование населения

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4570

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (396)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201210/250298205/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4570-.html

За последние 24 часа скончались 43 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 045 пациентов, а с начала пандемии вылечились 148 332

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 570. Скончались 43 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 178 953 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 045 человек, с начала пандемии вылечились 148 332 пациента. Скончались 1 657.

В карантине в данное время находятся 1 019 человек, в стационарах – 6 918, в ковид-гостиницах – 3 524.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (396)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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