В Грузии оштрафовали более 10 тысяч нарушителей ковид-ограничений

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. После введения в Грузии ограничений из-за пандемии коронавируса полиция выявила 10 643 факта нарушения – большинство из них связано с нарушением масочного режима.

В стране, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный масочный режим, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Полиция ведет статистику нарушений ограничений с 30 ноября.

По данным МВД, только за последние сутки полиция зафиксировала 790 фактов нарушения ограничений. Из них к административной ответственности привлечены 53 человека. Все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина.

Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение в ночные часы. Но больше всего штрафов – 737, было выписано за нарушение правила ношения медицинских масок. Нарушителям придется заплатить штраф в 20 лари (около 6 долларов).

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 10 декабря >>>

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.