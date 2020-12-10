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Вид на старый Тбилиси - закрытые туристические компании и торговые объекты

Инспекция труда Грузии продолжает выявлять нарушителей ковид-ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (398)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201210/250300253/Inspektsiya-truda-Gruzii-prodolzhaet-vyyavlyat-narushiteley-kovid-ogranicheniy-.html

Из-за второй волны пандемии в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. Работу в больших городах прекратили торговые центры и вещевые рынки

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки на соблюдение ковид-ограничений был проверен 631 бизнес-объект, из них 408-ми были даны устные рекомендации, оштрафованы два, об этом заявил глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

По словам Перадзе, также была приостановлена деятельность 43-х объектов. Также продолжается процесс повторной проверки объектов сферы обслуживания. За последние сутки был осуществлен ремониторинг 156 точек.

В масштабах всей Грузии, с 28 ноября по настоящее время был проверен 26 231 объект сферы обслуживания.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (398)


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