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Грузия закупает дефибрилляторы на 2,5 миллиона лари

© AP Photo / Jean-Francois Badias
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (398)
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На закупку медтехники был объявлен тендер, победителем которого стала компания "Передовые медицинские технологии"

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Дефибрилляторы на 2,5 миллиона лари (778,8 тысячи долларов) закупит правительство Грузии и распределит по клиникам страны, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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Были исследованы цены и установлено, какие именно дефибрилляторы нужно приобрести. Был проведен тендер, победитель которого выявлен 7 декабря.

По словам Тикарадзе, компания "Передовые медицинские технологии" является ведущей в данной сфере. Она предоставит государству дефибрилляторы Medtronic американского производства.

"Этот тендер дал нам возможность сократить бюджет программы в 2,2 раза. Общая стоимость закупки 2 566 180 лари. Будет закуплено 224 дефибриллятора, которые будут распределены по клиникам. Стоимость обслуживания составит до 3000-3500 лари, 10% придется платить населению из собственного кармана", - заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
photo: Government of Georgia / FB
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Раньше пациентам приходилось платить 10% из 17 000-19 000 лари оплаты услуги.

"Это указывает на то, что значительно сократится сумма, которую граждане должны платить из своего кармана, что для нас важно. При этом, мы планируем расширить категорию потребителей этой программы", - подчеркнула Тикарадзе.

В начале года был скандал в связи с постановлением № 520, в рамках которого задействована новая единая система тарифов для медицинских учреждений. На первом этапе новшество коснулось реанимационных отделений и кардиохирургии. Нововведение распространяется на те медицинские учреждения, которые включены в программу всеобщего здравоохранения. Определенным клиникам приходится предоставлять пациентам медицинские услуги по тем тарифам, которые установил Минздрав Грузии.

Большая часть клиник выступила против данного решения министерства. По словам их руководителей, единый тариф поставил медучреждения в тяжелые финансовые условия и ухудшил обслуживание пациентов.

В клиниках заявляют, что из-за 520-го постановления им уже пришлось на 25-30% урезать зарплату сотрудникам, сократить кадры, и им с каждым днем все сложнее работать.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (398)
Теги:
техника, здравоохранение, Грузия


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