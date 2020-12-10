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Медицинская маска, подвешенная в салоне машины

Водителям такси рекомендуют сделать прививку от сезонного гриппа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грипп атакует Грузию (81)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201210/250306291/Voditelyam-taksi-rekomenduyut-sdelat-privivku-ot-sezonnogo-grippa.html

Вакцинация позволит защитить как самих водителей, так и пассажиров такси от гриппа, считают в правительстве

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Специалисты координационного совета Грузии рекомендуют водителям такси сделать прививку от сезонного гриппа, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Ранее стало известно, что в Грузии уже появился сезонный грипп, в связи с чем специалисты призвали граждан делать прививки, особенно тех, кто находится в так называемой риск-группе, – это пожилые люди и люди с хроническими болезнями. Зафиксирован вирус гриппа В, а вирус гриппа типа А, то есть H1N1, пока не зафиксирован.

Вакцинация от гриппа, архивное фото
© photo: Sputnik / Nikolay Khizhnyak
Вируса гриппа в Грузии пока нет, а вакцин более чем достаточно

"На основании анализа текущей ситуации, координационный совет призывает водителей такси обратиться в соответствующие медицинские учреждения и сделать вакцинацию от сезонного гриппа, тем самым позаботиться как о себе, так и о своих пассажирах", - говорится в информации пресс-службы.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованной осталась лишь малая часть.

Темы:
Грипп атакует Грузию (81)
Теги:
Грипп, Такси, Грузия


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