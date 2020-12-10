Водителям такси рекомендуют сделать прививку от сезонного гриппа

Вакцинация позволит защитить как самих водителей, так и пассажиров такси от гриппа, считают в правительстве

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Специалисты координационного совета Грузии рекомендуют водителям такси сделать прививку от сезонного гриппа, сообщает пресс-служба администрации правительства.

Ранее стало известно, что в Грузии уже появился сезонный грипп, в связи с чем специалисты призвали граждан делать прививки, особенно тех, кто находится в так называемой риск-группе, – это пожилые люди и люди с хроническими болезнями. Зафиксирован вирус гриппа В, а вирус гриппа типа А, то есть H1N1, пока не зафиксирован.

"На основании анализа текущей ситуации, координационный совет призывает водителей такси обратиться в соответствующие медицинские учреждения и сделать вакцинацию от сезонного гриппа, тем самым позаботиться как о себе, так и о своих пассажирах", - говорится в информации пресс-службы.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованной осталась лишь малая часть.