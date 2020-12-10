О чем пишут грузинские газеты: какие ограничения будут после пандемии?

Кто из представителей оппозиционных сил войдет в парламент Грузии, будет ли ограничено свободное передвижение людей после пандемии и могут ли быть осложнения у бессимптомных пациентов с коронавирусом - главные темы в грузинской прессе

Кто из оппозиционеров войдет в парламент?

Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили сказал своим Facebook-слушателям, что готов войти в парламент, если договорится с властями о реформе избирательного законодательства и избирательной администрации и гарантии этого будут у него в руках, пишет газета "Резонанси".

Аналитик Арчил Гамзардия считает, что выполнение гарантий, которые требует Элисашвили, в условиях "Грузинской мечты" под вопросом, поэтому, по его мнению, лидер партии "Граждане" этим заявлением ищет повод, чтобы войти в парламент.

"Гарантии в этом случае существуют двух типов – одно то, что в результате переговоров власть заявила бы официально о дате проведения досрочных выборов, а с другой стороны, глава ЦИК заявила бы об отставке. Это и есть фактическая гарантия, потому что содержит правовую ответственность", - сказал Гамзардия газете "Резонанси".

По словам аналитика, остальное, такое как словесные и тематические гарантии, являются частью политической культуры, а не правовых гарантий, так как кроме моральной, никакой другой ответственности не подразумевают.

"Гарантии руководства не имеют соответствующий моральный мандат и доверие, поэтому формулировка Элисашвили (о предпосылках для входа) скорее похожа на поиск повода войти в парламент, чем интерес реальных гарантий. Исходя из этого, заявления Элисашвили создают большую вероятность того, что он внутренне принял решение, хотя его заявления содержат и возможность отступления", - сказал Гамзардия.

О гарантиях вхождения в парламент заговорил и лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия. По его словам, если они получат обещание от "Грузинской мечты" провести совершенно пропорциональные выборы в условиях естественного барьера, он сам попросит коллег войти в парламент, пишет газета "Резонанси".

Гамзардия отметил, что если пара оппозиционных фигурантов войдет в парламент, возможно, эта ситуация еще более станет шаржевой, чем однопартийный парламент.

"Если руководство вхождением двух-трех оппозиционеров скажет, что мы многопартийный парламент, это будет более комичным, чем однопартийный парламент. Этим особо не изменится политическое равновесие. Но если парламент заполнится до ста и более человек, это подействует на многое, в том числе и на оппозицию, оставшуюся снаружи, и, возможно, будет создана другая политическая данность", - сказал Гамзардия.

Смогут ли люди после пандемии свободно передвигаться?

Пандемия уже 10 месяцев атакует человечество и повернула повседневную жизнь людей в совершенно другое русло - поменяла планы, ограничила свободу. Соответственно, людей интересует - вернется ли мир к жизни до пандемии или нет и станет ли необходим документ о прививке, пишет газета "Резонанси".

Политолог Вахтанг Маисая отметил, что этот вопрос пока не стоит в мировой повестке дня.

"Этот вопрос пока не актуален… Главное, чтобы начавшаяся вакцинация дала положительный результат. В каждой большой стране есть своя вакцина, исходя из этого, будет единый паспорт или разные, пока никто не знает, как это будет представлено", - сказал Маисая газете "Резонанси".

По словам политолога, эту тему подняло руководство Китая исходя из общего контекста, который пока не активен, но в большинстве стран пока об этом не думали.

"Пандемия ограничила свободу передвижения людей в тот момент, когда начался полный локдаун. Коронавирус естественно изменил те свободы, которые у нас были до этого... Так будет до вакцинации, а потом, может быть, мир вернется к обычному ритму жизни. Но я думаю, что таким глобальным, как раньше, он уже не будет", - сказал Маисая.

Политолог полагает, что определенные ограничения будут введены снова.

"Прививка сократит пандемию, но каким будет мутационный цикл - не знаю", - отметил он.

Пациентов с легкими случаями призывают к бдительности

Врач-инфекционист Майя Буцашвили заявляет, что с точки зрения осложнений во время коронавирусной инфекции огромное значение имеют возраст и сопутствующие заболевания, хотя осложнения могут начаться даже в случае совершенно легких случаев, пишет газета "Резонанси".

"Среди членов семьи осложнения чаще бывают у тех, кто старшего возраста и имеют сопутствующие заболевания. Это уже все знают, хотя у людей одного возраста и одинаково здоровья болезнь может протекать по-разному, у одного совершенно мирно, а у другого могут внезапно начаться непредвиденные и совершенно непонятные осложнения. Поэтому осторожными должны быть все, и легкие пациенты в том числе", - сказала Буцашвили.

Врач-инфекционист отметила, что часто пациенты, у которых коронавирус протекает в легкой форме, без симптомов, думают, что уже преодолели болезнь.

"Но нужно помнить, что на пятый, седьмой, восьмой день даже у совершенно легких пациентов могут начаться осложнения. Поэтому инфицированные коронавирусом всегда должны быть бдительными, внимательными, но не паниковать", - сказала Буцашвили.

Обзор подготовлен на основе материалов газеты "Резонанси"