"Грузинская железная дорога" возобновит работу в новогодние дни

"Грузинская железная дорога" будет работать с 24 декабря по 2 января с соблюдением всех мер безопасности

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. "Грузинская железная дорога" возобновит междугородние пассажирские перевозки в новогодние дни, сообщает пресс-служба компании.

"Грузинская железная дорога" будет работать с 24 декабря по 2 января с соблюдением всех мер безопасности. Билеты на эти числа можно приобрести уже сейчас в режиме онлайн на сайте компании. Продажи в кассах на железнодорожном вокзале начнутся за день до отправки первого поезда – 23 декабря.

Междугородние поезда будут передвигаться по следующему графику

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия Тбилиси 09:00 Озургети 17:45 Озургети 09:00 Тбилиси 17:30 Тбилиси 09:00 Кутаиси 14:35 Кутаиси 09:00 Тбилиси 14:30 Тбилиси 08:00 Батуми 13:35 Батуми 08:30 Тбилиси 14:00 Тбилиси 07:00 Зугдиди 12:58 Зугдиди 13:45 Тбилиси 19:47 Тбилиси 14:00 Поти 19:36 Поти 08:05 Тбилиси 13:45

С 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране запрещены междугородние пассажирские перевозки. Запрет не действует на передвижение на личном автомобиле.