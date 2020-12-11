"Грузинская железная дорога" возобновит работу в новогодние дни

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. "Грузинская железная дорога" возобновит междугородние пассажирские перевозки в новогодние дни, сообщает пресс-служба компании.
"Грузинская железная дорога" будет работать с 24 декабря по 2 января с соблюдением всех мер безопасности. Билеты на эти числа можно приобрести уже сейчас в режиме онлайн на сайте компании. Продажи в кассах на железнодорожном вокзале начнутся за день до отправки первого поезда – 23 декабря.
Междугородние поезда будут передвигаться по следующему графику
|Откуда
|Время отбытия
|Куда
|Время прибытия
|Тбилиси
|09:00
|Озургети
|17:45
|Озургети
|09:00
|Тбилиси
|17:30
|Тбилиси
|09:00
|Кутаиси
|14:35
|Кутаиси
|09:00
|Тбилиси
|14:30
|Тбилиси
|08:00
|Батуми
|13:35
|Батуми
|08:30
|Тбилиси
|14:00
|Тбилиси
|07:00
|Зугдиди
|12:58
|Зугдиди
|13:45
|Тбилиси
|19:47
|Тбилиси
|14:00
|Поти
|19:36
|Поти
|08:05
|Тбилиси
|13:45
С 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране запрещены междугородние пассажирские перевозки. Запрет не действует на передвижение на личном автомобиле.