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Пассажирский поезд на тбилисском железнодорожном вокзале

"Грузинская железная дорога" возобновит работу в новогодние дни

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Транспорт в Грузии (205)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201211/250308873/Gruzinskaya-zheleznaya-doroga-vozobnovit-rabotu-v-novogodnie-dni.html

"Грузинская железная дорога" будет работать с 24 декабря по 2 января с соблюдением всех мер безопасности

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. "Грузинская железная дорога" возобновит междугородние пассажирские перевозки в новогодние дни, сообщает пресс-служба компании.

"Грузинская железная дорога" будет работать с 24 декабря по 2 января с соблюдением всех мер безопасности. Билеты на эти числа можно приобрести уже сейчас в режиме онлайн на сайте компании. Продажи в кассах на железнодорожном вокзале начнутся за день до отправки первого поезда – 23 декабря.

Междугородние поезда будут передвигаться по следующему графику

Откуда Время отбытия Куда Время прибытия
Тбилиси 09:00 Озургети 17:45
Озургети 09:00 Тбилиси 17:30
Тбилиси 09:00 Кутаиси 14:35
Кутаиси 09:00 Тбилиси 14:30
Тбилиси 08:00 Батуми 13:35
Батуми 08:30 Тбилиси 14:00
Тбилиси 07:00 Зугдиди 12:58
Зугдиди 13:45 Тбилиси 19:47
Тбилиси 14:00 Поти 19:36
Поти 08:05 Тбилиси 13:45

 

С 28 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране запрещены междугородние пассажирские перевозки. Запрет не действует на передвижение на личном автомобиле.

Темы:
Транспорт в Грузии (205)
Теги:
Грузинская железная дорога, Грузия


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