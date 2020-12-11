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Ануки Арешидзе

Супруга тбилисского мэра дизайнер Ануки Арешидзе решила открыть новый бизнес

photo: Anouki Areshidze / FB
Общество
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Темы:
Светская хроника (390)
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Недалеко от моды – любимый модельер американских звезд и топ-моделей решила немного сменить профессию

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Супруга мэра Тбилиси Кахи Каладзе, а также успешный дизайнер Ануки Арешидзе открывает свой собственный бьюти-бренд Anoukibeauty.

Одна из самых модных грузинок Ануки Арешидзе анонсировала открытие бренда на своей Instagram-странице, показав оттенки блесков для губ. Она также отметила официальную страницу бренда, однако пока там пусто.

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Другие подробности пока неизвестны, однако подписчики Арешидзе давно знают о ее любви к макияжу, бьюти-сфере и новых трендах.

Ануки Арешидзе – успешный дизайнер и мать четырех мальчиков. Бренд Ануки Арешидзе знают модники в разных странах мира. В ее серебристом тренче появлялась одна из участниц реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои Кардашьян, а до нее в похожем блестящем костюме вышла на сцену певица Джесси Джей.

Показы коллекций Арешидзе проходят вместе с такими известными брендами, как BVLGARI, FURLA, LAURA STRAMBI. В 2017 году бренд ANOUKI стал официальным членом Недели моды в Милане.

Первую личную коллекцию с участием всемирно известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы, а коллекции продаются в монобутиках в Тбилиси и Батуми, а также в ее онлайн-магазине.

Темы:
Светская хроника (390)


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