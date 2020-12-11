Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4146

За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 129 пациентов

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 146. Скончались 37 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 183 099 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 129 человек, с начала пандемии вылечились 150 461 пациент. Скончались 1 694.

В карантине в данное время находятся 1 017 человек, в стационарах – 6 881, в ковид-гостиницах – 3 400.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.