12:50 11 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9731
  • 100 RUB4.4732
  • USD3.2838
Поиск
LIVE:
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у магазина

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4146

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (402)
55511
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250309417.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201211/250310591/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4146-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 129 пациентов

ТБИЛИСИ,  11 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 146. Скончались 37 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 183 099 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 129 человек, с начала пандемии вылечились 150 461 пациент. Скончались 1 694.

В карантине в данное время находятся 1 017 человек, в стационарах – 6 881, в ковид-гостиницах – 3 400.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (402)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Установка новогоднего освещения в центре грузинской столицы. Проспект Руставели
Как центр Тбилиси украшают к Новому году - фото
Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19 - видео
Сила долголетия: 104-летняя грузинка поборола COVID-19 - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться