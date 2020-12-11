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Еврейский праздник Ханука в тбилисской синагоге

"Здоровья, мира и благополучия" – премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой

© photo: Sputnik
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201211/250310835/Zdorovya-mira-i-blagopoluchiya---premer-Gruzii-pozdravil-iudeev-s-Khanukoy.html

Праздник Ханука в этом году по еврейскому календарю наступил 10 декабря с заходом солнца – в домах евреев уже зажжены традиционные меноры

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил иудеев с праздником Хануки и пожелал всем здоровья, мира и благополучия.

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"Поздравляю еврейский народ, наших еврейских граждан с праздником Хануки. Этот праздник – символ победы света над тьмой, справедливости над несправедливостью, добра над злом, который мы традиционно с давних пор отмечаем в нашей стране вместе с нашими братьями-евреями. Сейчас из-за пандемии мы все переживаем трудные дни, однако я уверен, что мы обязательно победим в этом общем испытании, поддерживая друг друга", – говорится в заявлении премьер-министра Грузии, опубликованном на сайте правительства.

Ханука – еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, произошедшего во II веке до нашей эры в древнем Израиле при повторном освящении Храма.

По еврейскому календарю Ханука начинается на 25-й день месяца Кислев и длится восемь дней – в 2020 году праздник наступил 10 декабря с заходом солнца.

Старый город - православная церковь
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Когда и как возник праздник?

Евреям в те далекие времена, когда Израиль находился под гнетом царя Антиоха, запрещалось изучать Тору и соблюдать еврейские традиции.

Не выдержав гнета, евреи подняли восстание, которое длилось три года, и свергли власть сирийского правителя. В поисках "чистого" оливкового масла, неоскверненного захватчиками, для зажигания меноры – храмового светильника, евреи нашли лишь один кувшинчик.

Этого масла могло хватить только на сутки, однако огонь в золотой меноре чудесным образом горел восемь дней. За это время, евреи, очистив Храм от идолов и приготовив новые запасы масла, освятили его заново.

Еврейские мудрецы именно тогда постановили, что начиная с 25 числа месяца Кислев – восемь дней в будущих поколениях станут днями веселья. Иудеи должны были возносить благодарственную молитву "Галель" (хваление) и зажигать каждую ночь светильники для публичного прославления чуда.

Праздник назвали Ханукой, что означает "освещение, торжественное открытие". С того дня в Иерусалимском Храме возобновилось служение Всевышнему.

Теги:
Ханука, Георгий Гахария, Грузия


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