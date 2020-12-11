COVID-статистика Грузии – инфекция не отступает

По числу инфицированных Тбилиси прочно остается на первом месте, а в Аджарии, которая занимала второе, эпидемия постепенно идет на спад

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки провели 18 894 теста на коронавирус, из них большая часть 11 089 – это тесты, основанные на антиген, а 7 805 – ПЦР, в результате специалисты выявили 4 146 новых случаев инфицирования, заявил на брифинге заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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Таким образом, с начала пандемии в Грузии выявлено 183 099 случаев коронавируса.

За сутки в стране выздоровели 2 129 пациентов, а с начала пандемии – 150 461.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки скончались 37 пациентов, общее число жертв пандемии составляет к этому времени 1 694 человека.

Из 4 146 случаев, выявленных за сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 708, Аджарии – 313, Имерети – 636, Квемо Картли – 281, Шида Картли – 268, Гурия – 82, Самегрело - Земо Сванети – 397, Кахети – 252, Мцхета-Мтианети – 116, Самцхе-Джавахети – 69, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 24.

На данный момент в стране 30 918 активных случаев, из них 6 881 человек лечатся в больницах, в том числе в тбилисских клиниках – 2 966, Аджарии – 962, Имерети – 1 358.

Что касается количества тяжелых пациентов, то их на данный момент 1 138: в Тбилиси – 533, Аджарии – 154, Имерети – 241. К аппарату искусственного дыхания подключены 436 пациентов. Из них в Тбилиси – 212, Аджарии – 53, Имерети – 62.

3 400 человек находятся в ковид-гостиницах, из них в Тбилиси – 1 155, в Аджарии – 1 571, Имерети – 360.

20 637 пациентов проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах находятся 1 017 человек, из них в Тбилиси – 276, Аджарии – 151, Имерети – 28.

На данный момент в самоизоляции находятся 51 664 человека. Из них в Тбилиси – 20 134, Аджарии – 10 723, Имерети – 5 678.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.