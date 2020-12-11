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Полицейские на блокпосту в регионе во время эпидемии коронавируса

COVID-нарушения – в Грузии за сутки выявили 721 случай

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (402)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201211/250311846/COVID-narusheniya--v-Gruzii-za-sutki-vyyavili-721-sluchay.html

МВД Грузии продолжает контролировать соблюдение гражданами ограничений, установленных в связи с пандемией коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила в Грузии 721 факт нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В Грузии, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у магазина
© Sputnik / Alex Shlamov
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4146

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 56 человек. Среди оштрафованных лица, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Помимо этого, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 665 человек.

МВД Грузии вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Все лица, находящийся на территории Грузии, обязаны следовать действующим в сфере общественного здравоохранения требованиям. МВД страны призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (402)
Теги:
МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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