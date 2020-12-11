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Дворники на улицах столицы Грузии

"И радость, и боль": как в Грузии помогли одной из старейших дворников

© Sputnik / Sergey Sitnikov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201211/250315675/I-radost-i-bol-kak-v-Gruzii-pomogli-odnoy-iz-stareyshikh-dvornikov.html

Вся жизнь – работа и работа – жизнь. Как долгожитель из Рустави стала самой старшей стипендиаткой тбилисского благотворительного фонда "Гурийские дневники"

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Одна из старейших дворников Грузии – 94-летняя Тина Григалашвили из Рустави (регион Квемо Картли) – стала стипендиаткой благотворительного фонда "Гурийские дневники", которым руководит известный грузинский писатель и глава тбилисской Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе.

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Григалашвили работает дворником в родном городе. Ежедневно она встает в четыре утра, чтобы засветло приступить к уборке одной из улиц. В прошлом женщина-долгожительница работала школьным учителем грузинского языка. Да и вся жизнь ее была сплошным трудом, признается Тина Григалашвили в интервью Sputnik Грузия.

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Публикация от რადიო თავისუფლება (@tavisupleba)

"Труд – источник моей жизни, поэтому бросать работу я пока не собираюсь. После моей смены я иду домой, где меня ждут мои друзья – телевизор, книги и вязание", – рассказывает женщина.

Семья Тины Григалашвили некогда была большой – у нее было восемь братьев и сестер. Сейчас из них жива только ее младшая сестра. У Григалашвили также есть сын и внук.

Когда дворник узнала, что стала стипендианткой фонда Георгия Кекелидзе, женщина очень растрогалась и растерялась. "При встрече с писателем я очень обрадовалась, но, послушайте, мне очень неловко... Ведь когда человек сделает мне приятно, я думаю над тем, что мне сделать в ответ. Это для меня и радость, и боль", – говорит Григалашвили.

94 წლის თინა გრიგალაშვილი, 52 წელი სკოლაში და 20 წელი დასუფთავების სამსახურში

🥰👵 მრავალწლიანი შრომა და ქვეყნის სამკაულად , თავად ქცეული მასწავლებელი - 94 წლის თინა გრიგალაშვილი, 52 წელი სკოლაში და 20 წელი დასუფთავების სამსახურში - დილა, რომელიც მზის ამოსვლამდე იწყება და ცხოვრების მთავარ სტიმულად ქცეული შრომა - „იმედის დილის“ რეპორტაჟი რუსთავიდან #იმედისდილა

Опубликовано TV Imedi Понедельник, 7 декабря 2020 г.

Учрежденный Георгием Кекелидзе фонд "Гурийские дневники" (назван по одноименному бестселлеру писателя) помогает малоимущим талантливым детям и молодежи, а также учащимся, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Так, в качестве исключения, Тина Григалашвили стала самым старшим стипендиатом фонда. 



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