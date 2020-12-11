Вице-мэр Кутаиси заразился коронавирусом

Ираклий Каркашадзе заразился вирусом от губернатора Имерети, но у него болезнь протекает в легкой форме и он лечится в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Вице-мэру Кутаиси (регион Имерети) Ираклию Каркашадзе выявили коронавирус, сообщает телекомпания Rustavi 2.

У Каркашадзе легкие симптомы и он лечится в домашних условиях. Результат ПЦР-теста вице-мэр получил накануне и на этом этапе его состояние стабильное.

Каркашадзе перешел в самоизоляцию несколько дней назад, как контакт инфицированного губернатора Имерети Звиада Шаламберидзе.

27 ноября стало известно об инфицировании коронавирусом новоизбранного мэра Кутаиси Иосеба Хахалеишвили. Сегодня он уже приступает к исполнению своих обязанностей, сообщается на сайте муниципалитета Кутаиси. Он также лечится дома.

За последние сутки в регионе Имерети выявлено 636 новых случаев инфицирования.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. С начала пандемии в Грузии выявлено более 183 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 150 тысяч, скончались 1 694 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.