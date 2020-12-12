Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается третий день подряд

За последние 24 часа от коронавируса скончались 50 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 780 пациентов

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 907. Скончались 50 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 187 006 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 780 человек, с начала пандемии вылечились 154 241 пациент. Скончались 1 744.

В карантине в данное время находятся 1 012 человек, в стационарах – 6 817, в ковид-гостиницах – 3 227.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.