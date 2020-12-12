COVID-нарушения в Грузии: за сутки оштрафованы 735 человек

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 93 человека, за нарушение масочного режима оштрафованы 642

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила в Грузии 735 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 93 человека. Среди оштрафованных лица, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Помимо этого, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 642 человека.

МВД Грузии вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Все лица, находящийся на территории Грузии, обязаны следовать действующим в сфере общественного здравоохранения требованиям. МВД страны призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.