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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках. Женщина говорит по телефону

COVID-нарушения в Грузии: за сутки оштрафованы 735 человек

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201212/250324388/COVID-narusheniya-v-Gruzii-za-sutki-oshtrafovany-735-chelovek.html

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 93 человека, за нарушение масочного режима оштрафованы 642

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила в Грузии 735 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у магазина
© Sputnik / Alex Shlamov
Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается третий день подряд

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 93 человека. Среди оштрафованных лица, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Помимо этого, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 642 человека.

МВД Грузии вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Все лица, находящийся на территории Грузии, обязаны следовать действующим в сфере общественного здравоохранения требованиям. МВД страны призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (406)
Теги:
штраф, Пандемия, Грузия, Коронавирус COVID-2019


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