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Скорая помощь 112 едет по вызову

Число выявленных в Грузии случаев COVID-19 продолжает снижаться

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (408)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 942 человека, с начала пандемии вылечился 154 241 пациент

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 720. Скончались 46 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 189 726 случаев заражения.

Паата Имнадзе и Тенгиз Церцвадзе
photo: Government of Georgia / FB
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 942 человека, с начала пандемии вылечились 158 183 пациента. Скончались 1 790.

В карантине в данное время находятся 1 010 человек, в стационарах – 6 869, в ковид-гостиницах – 3 077.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (408)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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