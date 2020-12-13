Число выявленных в Грузии случаев COVID-19 продолжает снижаться

За последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 942 человека, с начала пандемии вылечился 154 241 пациент

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 720. Скончались 46 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 189 726 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 942 человека, с начала пандемии вылечились 158 183 пациента. Скончались 1 790.

В карантине в данное время находятся 1 010 человек, в стационарах – 6 869, в ковид-гостиницах – 3 077.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.