Ковид-география Грузии: в одном из регионов не выявлено ни одного случая

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Из 2720 новых случаев инфицирования COVID-19, выявленных в стране, 1240 зафиксировали в Тбилиси, заявил заместитель главы оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в воскресенье.
По его словам, в регионе Рача-Лечхуми Квемо Сванети за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Число инфицированных по регионам распределилось следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|1 240
|Имерети
|362
|Квемо Картли
|231
|Аджария
|219
|Самегрело - Земо Сванети
|203
|Шида Картли
|156
|Кахети
|142
|Мцхета-Мтианети
|84
|Самцхе-Джавахети
|43
|Гурия
|40
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
В настоящее время в стране зарегистрировано 29 727 активных случаев заражения, из которых 6 869 человек проходят лечение в больницах, 3 077 человек размещены в ковид-гостиницах, а 19 781 человек проходит курс лечения на дому.
1074 пациента находятся в тяжелом состоянии, к аппарату искусственного дыхания подключены 439 человек, из них 220 в Тбилиси, 51 в Аджарии, 55 в Имерети.На данном этапе в самоизоляции находятся 50 777 человек.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 189 726 случаев инфицирования, выздоровели 158 181 пациентов, скончались 1790 человек.