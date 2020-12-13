Ковид-география Грузии: в одном из регионов не выявлено ни одного случая

В настоящее время в стране зарегистрировано 29 727 активных случаев заражения, из которых 6 869 человек проходят лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Из 2720 новых случаев инфицирования COVID-19, выявленных в стране, 1240 зафиксировали в Тбилиси, заявил заместитель главы оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в воскресенье.

По его словам, в регионе Рача-Лечхуми Квемо Сванети за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Число инфицированных по регионам распределилось следующим образом:

Регион Число новых случаев Тбилиси 1 240 Имерети 362 Квемо Картли 231 Аджария 219 Самегрело - Земо Сванети 203 Шида Картли 156 Кахети 142 Мцхета-Мтианети 84 Самцхе-Джавахети 43 Гурия 40 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В настоящее время в стране зарегистрировано 29 727 активных случаев заражения, из которых 6 869 человек проходят лечение в больницах, 3 077 человек размещены в ковид-гостиницах, а 19 781 человек проходит курс лечения на дому.

1074 пациента находятся в тяжелом состоянии, к аппарату искусственного дыхания подключены 439 человек, из них 220 в Тбилиси, 51 в Аджарии, 55 в Имерети.

На данном этапе в самоизоляции находятся 50 777 человек.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 189 726 случаев инфицирования, выздоровели 158 181 пациентов, скончались 1790 человек.