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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Парковщик в маске

Ковид-география Грузии: в одном из регионов не выявлено ни одного случая

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (408)
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В настоящее время в стране зарегистрировано 29 727 активных случаев заражения, из которых 6 869 человек проходят лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Из 2720 новых случаев инфицирования COVID-19, выявленных в стране, 1240 зафиксировали в Тбилиси, заявил заместитель главы оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в воскресенье.

По его словам, в регионе Рача-Лечхуми Квемо Сванети за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Число инфицированных по регионам распределилось следующим образом:

Регион Число новых случаев
Тбилиси 1 240
Имерети 362
Квемо Картли 231
Аджария 219
Самегрело - Земо Сванети 203
Шида Картли 156
Кахети 142
Мцхета-Мтианети 84
Самцхе-Джавахети 43
Гурия 40
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

 

В настоящее время в стране зарегистрировано 29 727 активных случаев заражения, из которых 6 869 человек проходят лечение в больницах, 3 077 человек размещены в ковид-гостиницах, а 19 781 человек проходит курс лечения на дому.

1074 пациента находятся в тяжелом состоянии, к аппарату искусственного дыхания подключены 439 человек, из них 220 в Тбилиси, 51 в Аджарии, 55 в Имерети.

На данном этапе в самоизоляции находятся 50 777 человек.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 189 726 случаев инфицирования, выздоровели 158 181 пациентов, скончались 1790 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (408)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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