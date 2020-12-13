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Вид на город Батуми с высоты канатной дороги

Неполитическая акция в Батуми: жильцы аварийного дома просят помощи

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201213/250330241/Nepoliticheskaya-aktsiya-v-Batumi-zhiltsy-avariynogo-doma-prosyat-pomoschi.html

Речь идет о 45 семьях, которые обещают продолжить акции протеста, если их требование о переселении не будет выполнено

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Жильцы аварийного дома на улице Маяковского в Батуми (регион Аджария) перекрыли движение и просят помощи у местных властей.

По информации Первого канала, причиной протеста послужила аварийная пятиэтажка, находиться в которой, по словам участников акции, опасно для жизни.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Собравшиеся говорят, что вопрос об их переселении в новое здание стоял на повестке дня еще четыре года назад. Мэрия Батуми даже перечислила полмиллиона лари компании "Реалмшени" на строительство нового здания. Однако оно так и не завершено.

Жильцы утверждают, что после восстановительных работ на улице Маяковского жилой дом получил более серьезные повреждения.

Участники акции, а речь идет о 45 семьях, обещают продолжить акции протеста, если их требование не будет выполнено.

Теги:
Акция, Аджария, Батуми


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