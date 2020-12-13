Неполитическая акция в Батуми: жильцы аварийного дома просят помощи

Речь идет о 45 семьях, которые обещают продолжить акции протеста, если их требование о переселении не будет выполнено

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. Жильцы аварийного дома на улице Маяковского в Батуми (регион Аджария) перекрыли движение и просят помощи у местных властей.

По информации Первого канала, причиной протеста послужила аварийная пятиэтажка, находиться в которой, по словам участников акции, опасно для жизни.

Собравшиеся говорят, что вопрос об их переселении в новое здание стоял на повестке дня еще четыре года назад. Мэрия Батуми даже перечислила полмиллиона лари компании "Реалмшени" на строительство нового здания. Однако оно так и не завершено.

Жильцы утверждают, что после восстановительных работ на улице Маяковского жилой дом получил более серьезные повреждения.

Участники акции, а речь идет о 45 семьях, обещают продолжить акции протеста, если их требование не будет выполнено.