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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке

COVID-нарушения в Грузии: за сутки оштрафованы 867 человек

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (408)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201213/250331613/COVID-narusheniya-v-Gruzii-za-sutki-oshtrafovany-867-chelovek.html

Все лица, находящийся на территории Грузии, обязаны следовать действующим в сфере общественного здравоохранения требованиям

ТБИЛИСИ, 13 дек - Sputnik. За последние сутки полиция выявила в Грузии 867 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД.

В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

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© AP Photo / Emilio Morenatti
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По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 66 человек. Среди оштрафованных лица, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Помимо этого, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафован 801 человек.

МВД Грузии вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Всего с 30 ноября по 13 декабря было выявлено 12 966 фактов нарушения ограничений.

Все лица, находящийся на территории Грузии, обязаны следовать действующим в сфере общественного здравоохранения требованиям. МВД страны призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность.

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Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (408)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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