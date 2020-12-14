В Кобулети от коронавируса скончался депутат сакребуло

У 56-летнего Малхаза Романадзе вирус вызвал серьезные осложнения, последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. После двух недель борьбы с COVID-19 скончался депутат сакребуло (горсовет) Кобулети от "Грузинской мечты" Малхаз Романадзе.

Как сообщает телеканал "Имеди", изначально 56-летний Романадзе лечился на дому, но из-за осложнений был переведен в клинику BMC.

Последние два дня депутат был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Малхаз Романадзе был также директором Центрального рынка Кобулети.

Со дня начала пандемии в Грузии подтверждено 189 726 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 158 183 человека, 1 790 пациентов скончались.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидситуации вынудило правительство ввести новые ограничения.

Первый случай заражения вирусом в стране подтвержден 26 февраля 2020 года.