Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1337

За последние 24 часа от COVID-19 скончались 49, из ковид-клиник страны выписаны 3 498 пациентов, а с начала пандемии вылечились 161 681

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 337. Скончались 49 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 191 063 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 498 человек, с начала пандемии вылечились 161 681 пациент. Скончались 1 839.

В карантине в данное время находятся 986 человек, в стационарах – 6 912, в ковид-гостиницах – 2 886.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.