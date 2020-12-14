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Патрульные полицейские следят за порядком в метро во время эпидемии коронавируса

COVID-нарушения – за сутки в Грузии оштрафованы 878 человек

photo : Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (412)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201214/250333030/COVID-narusheniya--za-sutki-v-Gruzii-oshtrafovany-878-chelovek.html

МВД по-прежнему призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом, отмечают в ведомстве

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Только за минувшие сутки полиция выявила в Грузии 878 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте МВД.

В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Задержание подозреваемых в совершении преступления
© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
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По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 85 человек. Среди оштрафованных лица, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Помимо этого, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 793 человека.

Всего с 30 ноября по 14 декабря было выявлено 13 844 факта нарушения ограничений. МВД Грузии вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом, отмечают в ведомстве.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (412)


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