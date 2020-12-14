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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках

Где сколько инфицированных? Ковид-география Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (412)
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Sputnik Грузия
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Статистика инфицирования сегодня обнадеживающая – наметился спад числа заражений, однако все еще высоким остается показатель смертности

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. За последние сутки тестирование выявило 1 337 новых случаев заражения коронавирусом в Грузии, из них больше всего случаев зафиксировано в Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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Всего, по его словам, за 24 часа было проведено 6 554 теста, из которых 3 064 – на антиген и 3 490 – ПЦР.

Из новых случаев заражения, выявленных в Грузии за последние сутки, 571 зарегистрирован в Тбилиси.

По регионам новые инфицированные распределились следующим образом: Аджария – 212, Имерети – 147, Квемо Картли – 168, Шида Картли – 48, Гурия – 16, Самегрело - Земо Сванети – 74, Кахети – 41, Мцхета – Мтианети – 41, Самцхе – Джавахети – 18, Рача – Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

Лечение пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, во время пандемии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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За последние 24 часа скончались 49 человек, ковид-клиники покинули 3 498 человек. С начала пандемии вылечились 161 681 пациент, скончались – 1 839.

На сегодня в Грузии насчитывается 27 517 активных случаев COVID-19. Лечение в больницах проходят 6 912 человек, 986 – находятся в зонах карантина, 48 685 – в самоизоляции, 17 719 человек проходят лечение на дому.

Состояние 1 087 пациентов расценивается как тяжелое, 465 человек подключены к аппарату ИВЛ.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 191 063 случая COVID-19, выздоровели – 161 681 человек, 1 839 пациентов скончались.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (412)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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