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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

В Грузии наблюдаются некоторые признаки стабильности эпидситуации – Минздрав

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (414)
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Sputnik Грузия
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Резкое снижение количества инфицированных с четырех тысяч до 1 337 связано с тем, что на выходных проводится меньше тестов, отметили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В Грузии наблюдается положительный показатель и есть некоторые признаки стабилизации эпидемиологической ситуации, хотя говорить об эффективности введенных ограничений позволит текущая неделя, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По словам Габуния, резкое снижение количества инфицированных с четырех тысяч до 1 337 связано с тем, что на выходных проводится меньше тестов.

"Вчера было проведено чуть более 6 000 тестов, однако положительный показатель остается стабильным и указывает на некоторые признаки эпидемиологической стабилизации. Особого внимания заслуживают признаки стабилизации в Аджарии", – сказала Тамар Габуния на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

Она также отметила, что несмотря на увеличение смертности, этот показатель, по сравнению с другими странами, в Грузии остается ниже среднего.

"Для управления коронавирусом не существует специального лечения, и управление осуществляется в зависимости от симптомов. В системе есть ресурс, и сегодня все тяжелые пациенты получают качественную медицинскую помощь", – заявила Габуния.

По словам замминистра, налицо признаки облегчения нагрузки на госпитальный сектор, также уменьшилось количество вызовов населением скорой помощи.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (414)


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