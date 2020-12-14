Нарушающие ограничения объекты продолжают штрафовать в Грузии

В период с 28 ноября по 13 декабря в результате совместного мониторинга ведомств надзора была приостановлена деятельность 6 тысячи бизнес-объектов

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. В Грузии за последние сутки на соблюдение ковид-ограничений было проверено 382 бизнес-объекта, большинству из которых были даны предупреждения, оштрафованы три, заявил глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы, рестораны и кафе могут работать только на доставку. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу.

"12-13 декабря проверено 382 объекта, в случае 268 объектов осуществлены устные и письменные предупреждения. Согласно установленному Минздравом протоколу детально изучены 72 объекта, установлено, что они соответствуют требованиям", – сказал Перадзе журналистам.

В период с 28 ноября по 13 декабря в результате совместного мониторинга ведомств надзора было проинспектировано более 31 тысячи объектов сферы обслуживания. 20 797 объектам выданы устные и письменные предупреждения.

"Приостановлена деятельность 6 018 объектов. На выполнение рекомендаций проверены 467 объектов. И, к сожалению, из-за критических несоответствий оштрафованы 27", – сообщил Перадзе.

За последние сутки был осуществлен ре-мониторинг 42 бизнес-объектов. Повторная проверка показала, что 32 из них соблюдают все предписанные ограничения, семь – приостановили работу, а 3 объекта оштрафованы за нарушения протокола.