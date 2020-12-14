Главный эпидемиолог Грузии прогнозирует рост показателя смертности

Гамкрелидзе призвал граждан быть очень осторожными, особенно после 24 декабря, когда смягчат действующие ограничения

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов в ближайшие две недели возрастет, поскольку в данное время около 400 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

"Довольно большое количество людей в критическом состоянии, около 400 человек сейчас находятся на искусственной вентиляции легких. Есть критически тяжелые пациенты, и делается все возможное, чтобы спасти их жизни. Повышение смертности ожидалось. Обычно рост смертности наблюдается через 2-3 недели после увеличения числа инфицированных ", - сказал Амиран Гамкрелидзе на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.

По его словам, 49 скончавшихся за сутки ковид-пациентов - это довольно высокий показатель, поэтому Гамкрелидзе призвал граждан быть очень осторожными, особенно после 24 декабря, когда смягчат действующие ограничения.

"Сорок девять погибших, которые у нас сегодня - это довольно много. Это тот, показатель, при котором необходимы меры ограничения в стране. Поэтому мы должны быть очень осторожны в будущем, в отношении реализации политики смягчения ограничений после 24 декабря. Мы должны внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации на этой неделе. И координационный совет примет соответствующие решения ", - отметил Амиран Гамкрелидзе.

Также в ходе брифинга Гамкрелидзе коснулся темы вакцинации населения от сезонного гриппа. По его словам, не исключено, что сезон гриппа в этом году будет мягче, чем в прошлом. Несмотря на это, он призвал население, особенно тех людей, которые входят в группы риска, сделать вакцину от гриппа. По данным Гамкрелидзе, в стране имеется до 40 тысяч доз вакцины.