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Гелатский монастырский комплекс

Повреждения крыши монастырского комплекса Гелати изучит следствие

FB / culturegovge
Общество
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Темы:
Происшествия в Грузии (2306)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201214/250340814/Povrezhdeniya-kryshi-monastyrskogo-kompleksa-Gelati-idet-sledstvie.html

Дефекты черепичной кровли главного храма Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси обнаружили еще в марте 2020 года

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Начато расследование по делу о дефектах черепичной кровли главного храма Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси - уже допрошены свидетели.

Следственная служба Министерства финансов должна определить, несет ли исполнитель ответственность. Работы вел Международный центр искусств, свидетели уже допрошены.

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photo : NATIONAL AGENCY FOR CULTURAL HERITAGE PRESERVATION OF GEORGIA / FB
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Генеральный директор Национального агентства по сохранению культурного наследия Николоз Антидзе говорит о недобросовестной работе, проделанной компанией-исполнителем, и отмечает, что необходимо определить объективную причину, по которой произошли нарушения проекта.

"Для процесса расследования важно определить правильные, объективные причины, по которым были допущены нарушения в рамках проекта, почему, например, была произведена замена черепицы и т. д. Так будет сказано в расследовании. Был опрошен сам производитель, автор проекта", - говорит Антидзе, подчеркивая, что компания недобросовестно выполнила работу.

Митрополит Кутаисский-Гаэнатской епархии Иоанн (Гамрекели) говорит, что необходимо обсудить этот вопрос с привлечением специалистов в ходе широкой встречи.

"Сегодня я предложил провести официальную встречу в прямом эфире с участием специалистов, ответственных представителей и совместно обсудить ситуацию", - сказал митрополит в эфире Rustavi2.

Дефекты черепичной кровли главного храма Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси, обнаруженные еще в марте 2020 года, будут полностью устранены специалистами Международного центра искусств.

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© photo: Sputnik / Besik Pipia
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Монастырский комплекс Гелати - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Что касается конкретно храма Богородицы, то церковь строилась до 1125 года и еще пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всем Закавказье.

Стенопись в Гелати относится к разным периодам грузинской истории с XII по XVIII века. Особенно примечательны портретные изображения венценосных особ.

Темы:
Происшествия в Грузии (2306)
Теги:
Гелати


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