Повреждения крыши монастырского комплекса Гелати изучит следствие

Дефекты черепичной кровли главного храма Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси обнаружили еще в марте 2020 года

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Начато расследование по делу о дефектах черепичной кровли главного храма Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси - уже допрошены свидетели.

Следственная служба Министерства финансов должна определить, несет ли исполнитель ответственность. Работы вел Международный центр искусств, свидетели уже допрошены.

Генеральный директор Национального агентства по сохранению культурного наследия Николоз Антидзе говорит о недобросовестной работе, проделанной компанией-исполнителем, и отмечает, что необходимо определить объективную причину, по которой произошли нарушения проекта.

"Для процесса расследования важно определить правильные, объективные причины, по которым были допущены нарушения в рамках проекта, почему, например, была произведена замена черепицы и т. д. Так будет сказано в расследовании. Был опрошен сам производитель, автор проекта", - говорит Антидзе, подчеркивая, что компания недобросовестно выполнила работу.

Митрополит Кутаисский-Гаэнатской епархии Иоанн (Гамрекели) говорит, что необходимо обсудить этот вопрос с привлечением специалистов в ходе широкой встречи.

"Сегодня я предложил провести официальную встречу в прямом эфире с участием специалистов, ответственных представителей и совместно обсудить ситуацию", - сказал митрополит в эфире Rustavi2.

Дефекты черепичной кровли главного храма Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси, обнаруженные еще в марте 2020 года, будут полностью устранены специалистами Международного центра искусств.

Монастырский комплекс Гелати - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). Монастырь был основан царем Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей.

Что касается конкретно храма Богородицы, то церковь строилась до 1125 года и еще пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всем Закавказье.

Стенопись в Гелати относится к разным периодам грузинской истории с XII по XVIII века. Особенно примечательны портретные изображения венценосных особ.