За время пандемии в ковид-гостиницах Грузии трудоустроили 3,6 тысячи человек

В 215-и гостиницах, используемых как карантинные зоны, за время пандемии было обслужено 133 767 человек

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. За период пандемии COVID-19, специально подготовленные карантинные зоны обслужили более 133 тысяч человек, заявила и.о. главы Минэкономики Натия Турнава в ходе презентации отчета о проделанной работе ведомства за 2020 год.

Бронирование гостиниц в качестве карантинных зон началось в Грузии 10 марта 2020 года, до того, как в стране было объявлено чрезвычайное положение. По данным неправительственной организации "Институт развития свободы информации" (IDFI), с начала пандемии в стране на закупку услуг гостиниц и клиник государство потратило до 200 миллионов лари (примерно 61 миллион долларов).

"Персонал, специально переподготовленных гостиниц в течение этих месяцев в карантинных зонах обслужил 133 767 человек. По сей день, участие в этой программе приняли 215 гостиниц. Помимо того, что мы максимально помогли и помогаем системе здравоохранения, особенно сейчас, когда легкие случаи заболевания управляются в ковид-отелях, также мы дали возможность 3 620 человек сохранить рабочие места", - заявила Турнава.

Общее количество номеров, на которые государство оформило контракт, составляет 11 657.

По данным сайта StopCov.ge на данный момент в ковид-гостиницах проходят лечение примерно 2 886 инфицированных коронавирусом пациентов.

В период с 21 марта до 15 ноября включительно Национальная администрация туризма потратила более 78 миллионов лари (23,8 миллиона долларов) на закупку товаров и услуг, необходимых для обязательного карантина.

Согласно распоряжению правительства Грузии от 6 ноября, Администрации дополнительно было выделено 35 миллионов лари (10,7 миллиона долларов), что вместе с потраченной суммой превышает 100 миллионов лари (30,5 миллиона долларов). Дополнительные ресурсы должны быть потрачены на мобилизацию ковид-гостиниц и обеспечение других услуг, связанных с этим процессом.

По последним данным, в Грузии с начала пандемии выявлено более 191 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Более 161 тысячи выздоровели, 1 839 – скончались.

На сегодня в Грузии насчитывается 27 517 активных случаев COVID-19. Лечение в больницах проходят 6 912 человек, 986 – находятся в зонах карантина, 48 685 – в самоизоляции, 17 719 человек проходят лечение на дому.

Состояние 1 087 пациентов расценивается как тяжелое, 465 человек подключены к аппарату ИВЛ.