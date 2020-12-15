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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3837

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (420)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201215/250342625/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3837.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 44 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 105 пациентов, а с начала пандемии вылечились 164 786

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 837. Скончались 44 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 194 900 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 105 человек, с начала пандемии вылечились 164 786 пациентов. Скончались 1 883.

В карантине в данное время находятся 969 человек, в стационарах – 6 710, в ковид-гостиницах – 2 734.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (420)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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