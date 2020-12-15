Распространение COVID-19 в Грузии: тенденция к снижению числа случает сохраняется

По числу инфицированных продолжает лидировать столица, а вот второе место Аджария в последнее время уступила Имерети

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. В Грузии наблюдается тенденция снижения распространения коронавируса на фоне действующих ограничений, заявил на брифинге замглавы штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава..

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 15 декабря>>

За сутки в стране сделано 20 176 тестов. Из них 12 532 – это тесты, основанные на антиген, а 7 644 – ПЦР.

Выявлено 3 837 новых случаев коронавируса, с начала пандемии же зафиксировано всего 194 900 случаев COVID-19.

За сутки инфекцию побороли 3 105 человек, а с начала пандемии вылечились 164 786.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 44 человека, а всего с начала пандемии - 1 883.

Из 3 837 новых случаев, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 461, Аджарии – 263, Имерети – 646, Квемо Картли – 245, Шида Картли – 262, Гурия – 100, Самегрело - Земо Сванети – 404, Кахети – 254, Мцхета-Мтианети – 90, Самцхе-Джавахети – 86, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 26.

На данный момент в Грузии 28 205 активных случаев. Из них 6 710 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах находятся – 2 890 пациентов, в Имерети – 1 364, Аджарии – 819.

На данный момент в стране 1 146 тяжелых пациентов. В том числе в Тбилиси – 527, Аджарии – 146, Имерети – 236. К аппарату искусственного дыхания подключены 438: в Тбилиси – 216, Аджарии – 47, Имерети – 60.

2 734 пациента размещены в ковид-гостиницах, из них в Тбилиси – 836, Аджарии – 1 336, Имерети – 244. 18 761 пациент лечится дома.

В карантинных пространствах находятся 969 пациентов. Из них в Тбилиси – 266, Аджарии – 168, Имерети – 15. В самоизоляции 47 993 человека, в том числе в Тбилиси – 19 105, Аджарии – 8 251, Имерети – 6 007.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.