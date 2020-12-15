Глава тбилисской инфекционной больницы призвал Грузию "скромно встретить Новый год"

Лучше встретить праздник в узком кругу семьи, и не ходить в гости и за подарками, считает один из главных борцов с COVID в стране

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал граждан Грузии отметить наступление Нового 2021 года скромно.

По словам медика, все хотят встретить праздник по-особенному, но на данный момент весь мир руководствуется единым лозунгом – провести его сравнительно ограниченно и скромно.

"Речь не о запрете, а о самосознании. Люди сами должны себе установить определенные запреты. Да, мы все хотим Новый год, особенно не хотим отнять его у детей, но во всем мире сейчас есть лозунг встретить этот Новый год сравнительно ограничено. Пусть не будет он помпезным, широким.

Отметим его только в кругу семьи. Не обязательна повышенная мобильность, ходить к друг другу, а также покупка подарков. Давайте более скромно отметим этот Новый год, и в таком случае он не повлияет на эпидположение", – сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

Медик также отметил, что локдаун положительно повлиял на эпидемиологическую ситуацию в связи с COVID в Грузии. После двухнедельных ограничений остановился рост заражений, последние два дня снизились случаи заболевания, считает врач.

Однако Церцвадзе призвал не делать поспешных выводов и решений. На выходных количество тестирований понижается и, возможно, снижение было связано с этим. "Однако факт, что количество не растет", – добавил Церцвадзе.