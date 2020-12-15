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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Ковид-нарушения: МВД Грузии выявило 863 факта

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (420)
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Sputnik Грузия
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Подавляющее большинство выявленных нарушений, как и прежде, связано с обязательным ношением масок как в закрытых, так и в открытых пространствах

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. За минувшие сутки полиция выявила в Грузии 863 факта нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках у магазина
© Sputnik / Alex Shlamov
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В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 79 человек. Среди оштрафованных лица, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Помимо этого, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 784 человека.

Всего с 30 ноября по 15 декабря было выявлено 14 707 фактов нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (420)
Теги:
МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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