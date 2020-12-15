Чтобы легче дышалось: в Грузии реализован еще один проект контроля качества воздуха

По новым стандартам мониторинг качества воздуха будет вестись в таких крупных городах страны, как Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. В Грузии продолжают улучшать мониторинг качества воздуха – реализован еще один проект в этом направлении.

В Грузии работают над улучшением мониторинга качества воздуха: каковы экопрогнозы?>>

Как сообщает Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, проект "Улучшение возможностей управления качеством воздуха в Грузии" осуществлен в рамках программы Фонда реформ Программы развития ООН (UNDP-GRF) при поддержке правительства Швеции.

Итоги проекта были подведены на онлайн-встрече с участием заместителя министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили и постоянного представителя ПРООН в Тбилиси Луизы Винтон.

При поддержке Программы развития ООН Национальное агентство по окружающей среде ввело новые стандарты мониторинга качества воздуха в крупных городах Грузии – Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Мониторинг осуществляется посредством восьми автоматизированных станций, которые собирают данные о загрязнителях воздуха 24 часа в сутки и передают их онлайн-порталу www.air.gov.ge.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную и непрерывную работу станций мониторинга, были разработаны технические инструкции, а сотрудники Национального агентства окружающей среды прошли обучение.

Агентство также разработало соответствующие законодательные и системные механизмы для приведения политики и практики Грузии в этой сфере в соответствие с требованиями Программы ЕС "Чистый воздух для Европы".