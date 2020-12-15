Почти полмиллиона лари на подарки: что получат на Новый год воспитанники детсадов Тбилиси?

Сады с наступлением второй волны пандемии COVID-19 закрыты, но их воспитанники традиционно получат на праздник новогодние сладости

ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Тбилисская мэрия потратит около 430 тысяч лари (131 тысяча долларов) на новогодние подарки воспитанникам детских садов столицы, сообщается на сайте Агентства государственных закупок.

В Тбилиси всего 185 детских садов, в которых учатся около 60 тысяч воспитанников. В связи с ухудшением ситуации на фоне второй волны пандемии коронавируса все сады закрыты, но их воспитанники традиционно получат новогодние сладости.

В тендере, который объявлен Агентством по управлению детскими садами Тбилиси, победила компания "Барамбо".

Для осуществления данного проекта из бюджета выделено около 430 тысяч лари. Одна упаковка сладостей обходится 7,30 лари (около 2 долларов). В упаковку сладостей входит шоколадная плитка, пять разновидностей шоколада, вафельные и шоколадные батончики, карамельные конфеты минимум четырех разновидностей и конфеты-желе.

Согласно требованию тендера, сладости не должны содержать недопустимые красители, трансжиры, консерванты, ГМО и опасные для организма вещества.

Родители или опекуны воспитанников детских садов смогут получить новогодние сладости в конце декабря вместе с теми продуктами, которые из-за отмены учебно-воспитательного процесса в связи с пандемией выдаются в рамках социального проекта мэрии Тбилиси с весны.