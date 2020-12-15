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Протестующие жители. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Столкновения с полицией на окраине Тбилиси: жители протестуют из-за сноса домов

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (752)
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Противостояние в поселке Африка обостряется все больше и больше, полиция уже задержала несколько человек: по одним данным – шесть, по другим – восемь

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Демонтаж жилых домов в Самгорском районе Тбилиси перерос в столкновения с полицией, несколько человек задержаны.

Протестующие жители. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
Протестующие жители. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси вызвал протест среди населения>>

После сноса нескольких незаконно построенных домов, местные жители перекрыли дорогу и не дают возможность бульдозерам продолжить работу. Дорога заблокирована автомобильными шинами. На месте мобилизованы машины скорой помощи.

Патрульная полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
Патрульная полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Одной из участниц спонтанной акции понадобилась помощь медиков.

По словам хозяев снесенных домов, им некуда идти, часть из них социально незащищенные и другого жилья не имеют.

Демонтаж незаконных построек осуществляет мэрия Тбилиси.

На окраине столицы Грузии начался снос незаконных построек - видео
© Sputnik / STRINGER
Снос незаконных частных построек в Тбилиси вызвал протест жителей - видео

Между тем, по словам мэра столицы Кахи Каладзе, эти люди незаконно построили дома на государственной земле, тем самым присвоив госсобственность.

Каладзе утверждает, что у хозяев домов в поселке Африка на улице Санадзе, подлежащих сносу, есть жилплощадь в других районах.

"Это категорически недопустимо. Пока я являюсь избранным населением Тбилиси мэром, не допущу присвоения государственной собственности. Мы помогаем многим людям, мы их поддерживаем, но такой подход – мы украдем государственные земли и нам сойдет с рук – недопустим. Если у них нет дома, то существует приют, который на самом деле пуст", – сказал Каладзе.

По словам Каладзе, если у этих людей нет жилья, они должны были пойти либо в госприют, либо встать на учет для получения жилплощади.

Как поясняют в городской инспекции Тбилиси, в результате проверки инспекторы выявили на данном государственном земельном участке 12 незаконных построек. Все построены без соответствующих разрешений, а, значит, незаконно.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (752)
Теги:
Африка, Мэрия Тбилиси, Грузия


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