Столкновения с полицией на окраине Тбилиси: жители протестуют из-за сноса домов

Противостояние в поселке Африка обостряется все больше и больше, полиция уже задержала несколько человек: по одним данным – шесть, по другим – восемь

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Демонтаж жилых домов в Самгорском районе Тбилиси перерос в столкновения с полицией, несколько человек задержаны.

© Sputnik / STRINGER Протестующие жители. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси вызвал протест среди населения>>

После сноса нескольких незаконно построенных домов, местные жители перекрыли дорогу и не дают возможность бульдозерам продолжить работу. Дорога заблокирована автомобильными шинами. На месте мобилизованы машины скорой помощи.

© Sputnik / STRINGER Патрульная полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе

Одной из участниц спонтанной акции понадобилась помощь медиков.

По словам хозяев снесенных домов, им некуда идти, часть из них социально незащищенные и другого жилья не имеют.

Демонтаж незаконных построек осуществляет мэрия Тбилиси.

Между тем, по словам мэра столицы Кахи Каладзе, эти люди незаконно построили дома на государственной земле, тем самым присвоив госсобственность.

Каладзе утверждает, что у хозяев домов в поселке Африка на улице Санадзе, подлежащих сносу, есть жилплощадь в других районах.

"Это категорически недопустимо. Пока я являюсь избранным населением Тбилиси мэром, не допущу присвоения государственной собственности. Мы помогаем многим людям, мы их поддерживаем, но такой подход – мы украдем государственные земли и нам сойдет с рук – недопустим. Если у них нет дома, то существует приют, который на самом деле пуст", – сказал Каладзе.

По словам Каладзе, если у этих людей нет жилья, они должны были пойти либо в госприют, либо встать на учет для получения жилплощади.

Как поясняют в городской инспекции Тбилиси, в результате проверки инспекторы выявили на данном государственном земельном участке 12 незаконных построек. Все построены без соответствующих разрешений, а, значит, незаконно.