Мэрия Тбилиси начала раздачу продуктов одиноким старикам и социально незащищенным семьям

Мэр столицы Каха Каладзе решил отметить Новый год скромно и деньги, предназначенные на новогоднюю деревню, использовать на благо нуждающимся

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси начала раздавать продукты, собранные представителями бизнеса и отдельными гражданами в помощь одиноким старикам и социально незащищенным семьям.

По информации мэрии Тбилиси, мэр столицы Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ильей Элошвили прибыл сегодня на временный склад продуктов и занялся раздачей посылок.

Каха Каладзе поблагодарил каждого, кто помог в это труднное время согражданам, и отметил, что помимо собранных продуктов в тбилисском бюджете уже выделено 1,2 миллиона лари (363 тысячи долларов) в помощь самым уязвимым слоям населения.

"Хочу поблагодарить все вовлеченные компании за поддержку. Делается очень хорошее дело, и чувство солидарности, которое есть в стране, очень важно. В проекте участвовало очень много людей, и я благодарен каждому из них за это. Сегодня мы уже начали распределять продукты, помогая десяткам тысяч семей. Кроме того, 1,2 миллиона лари было выделено муниципалитетом, оттуда 500 тысяч лари мобилизованы в резервный фонд, а 700 тысяч, которые должны были быть потрачены на новогоднюю деревню, пойдут на закупку продуктов, которые будут розданы населению", - сказал Каха Каладзе.

К кампании помощи нуждающимся согражданам во время пандемии присоединились уже более 25 частных компаний.