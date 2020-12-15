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Народный защитник Грузии Нино Ломджария

Народный защитник Грузии призывает мэрию объяснить демонтаж домов на окраине Тбилиси

photo: Ombudsman / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201215/250348984/Narodnyy-zaschitnik-Gruzii-prizyvaet-meriyu-obyasnit-demontazh-domov-na-okraine-Tbilisi.html

Омбудсмен обратилась к столичным властям с просьбой представить исчерпывающую информацию о том, какие меры были и будут приняты для защиты семей, чьи дома были разрушены сегодня

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Власти имеют право демонтировать самовольные постройки, но недопустимо делать это нарушая права человека. Так демонтаж жилых домов в Самгорском районе Тбилиси, который сегодня провела мэрия столицы, прокомментировала народный защитник Нино Ломджария.

Омбудсмен призывает мэрию Тбилиси сделать официальное заявление, в котором будет представлена исчерпывающая информация о том, какие меры были и будут приняты для защиты семей, чьи дома были разрушены сегодня.

"Прежде всего, следует отметить, что отсутствие полноценного юридического определения бездомного в стране и отсутствие точной статистики по этим лицам является системной проблемой, о которой мы говорим годами. Вместе с этим, остро стоит вопрос обеспечения бездомных кровом. Это правда, что в Тбилиси есть приют в Лило, где есть свободные места, но места там не предназначены для семей, в том числе несовершеннолетних лиц", - написала Ломджария на своей странице в Facebook.

Каха Каладзе
photo : Government of Georgia / FB
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Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, в поселке Африка на окраине Тбилиси завершился во вторник столкновениями между полицией и хозяевами построек. Владельцы домов перекрыли дорогу бульдозерам и не давали работникам продолжить снос построек. В результате столкновений было задержано несколько человек. 

По словам мэра Тбилиси, демонтаж построек был проведен на законных условиях и мэрия не станет поощрять присвоение госземли. Каладзе также отметил, что хозяева домов были неоднократно предупреждены о сносе незаконных построек, и напомнил, что присвоение земли является преступлением.



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