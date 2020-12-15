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Торговый центр Galleria Tbilisi в центре Тбилиси, где также расположен вход в метро. В Грузии введен режим ЧП из-за вспышки коронавируса, торговые объекты закрыты

Правительство Грузии получит право вводить ограничения еще на 6 месяцев

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (423)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201215/250353333/Pravitelstvo-Gruzii-poluchit-pravo-vvodit-ogranicheniya-esche-na-6-mesyatsev.html

Вводимые правительством ограничения должны соответствовать Конституции Грузии и быть обусловлены законом или нормативным актом

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Действие поправок в закон "Об общественном здравоохранении", дающих правительству право вводить ограничения во время пандемии коронавируса без объявления чрезвычайного положения, могут продлить еще на шесть месяцев.

Соответствующие поправки планирует инициировать парламентский комитет здравоохранения и социальных вопросов, заявил глава комитета Дмитрий Хундадзе.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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Поправки, предоставляющие право правительству временно вводить ограничения во время пандемии и регулировать без согласия парламента вопросы деятельности государственных ведомств, были приняты 22 мая, когда истекал срок действия чрезвычайного положения из-за сохраняющейся угрозы коронавируса, сроком до 15 июля. В июле законодательный орган продлил поправки еще до 1 января 2021 года.

"Продление срока закона прямо не означает, что ограничения продолжатся и они обязательно будут ужесточены. Продление срока закона дает возможность правительству управлять этим кризисом эффективно", - заявил Хундадзе на брифинге.

По его словам, Грузии, как и всему миру, все еще приходится жить в режиме пандемии.

"Несмотря на прогнозируемый нами пик второй волны, в последние дни наблюдается относительно положительная динамика, что, несомненно, связано с введенными правительством ограничениями", - отметил Хундадзе.

В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Согласно действующему закону, исходя из ситуации и необходимости правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность, запретить проведение массовых социальных мероприятий и т.д.

Закрытые кафе бары и рестораны в эпидемию коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В то же время вводимые правительством ограничения должны соответствовать Конституции Грузии и быть обусловлены законом или нормативным актом. Их можно вводить, только если они необходимы для общества и не носят дискриминационный характер.

Ограничения обязательно должны быть пропорциональными, а приносимая ими польза превышать ущерб, и они не должны нарушать Европейскую конвенцию по правам человека.

Власти также имеют право отправлять людей в карантин или в изоляцию. Однако каждый отправляемый в изоляцию или карантин будет иметь право на адвоката, иметь право сообщить близким и работодателю о месте нахождения, знать причины отправки в карантин.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (423)
Теги:
Парламент Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Правительство Грузии


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