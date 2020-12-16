Прилетевших в Кутаиси из Дортмунда пассажиров развезут по домам бесплатно

В новогодний период венгерский лоукостер Wizz Air осуществит три рейса по направлению Дортмунд-Кутаиси-Дортмунд

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В связи с ограничениями на передвижение в ночное время суток в Грузии, всех пассажиров авиарейса из Дортмунда бесплатно развезут по домам на автобусах, говорится на сайте Кутаисского международного аэропорта.

В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют ряд строгих ограничений: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

"Исходя из того, что время прилета в аэропорт Кутаиси совпадает с периодом действия ограничений на передвижение, автобусы обеспечат бесплатную перевозку пассажиров по адресам по направлению Тбилиси, Кутаиси и Батуми", – говорится в сообщении.

Обслуживать пассажиров авиарейса Дортмунд-Кутаиси-Дортмунт будут официальные компании перевозчики Кутаисского аэропорта – Georgian Bus и Omnibus Express. Во время проезда в автобусе, пассажиры должны иметь при себе авиабилет.

В случае, если пассажиры не планируют воспользоваться услугами транспортной компании, им нужно получить одноразовый пропуск, позвонив на номер горячей линии правительства – 144 (1).

В новогодний период венгерский лоукостер Wizz Air осуществит три рейса по направлению Дортмунд-Кутаиси-Дортмунд. Рейсы назначены на 18 и 25 декабря текущего года, и 8 января 2021 года.

Исходя из существующих регуляций, на территорию терминала допускаются лишь пассажиры. Попасть в терминал могут лишь проводники несовершеннолетних или лиц с ОВЗ. Кроме того, вход в терминал запрещен людям без масок, и тем, у кого температура больше 37,5.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов.

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Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Из-за ухудшения эпидситуации в стране запрет продлен до 1 января 2021 года.