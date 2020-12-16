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Грузинский двойник Кендалл Дженнер, модель Теона Чачуа

"Грузинская Кендалл Дженнер" выпустила собственный бренд одежды

photo: teonachachua / instagram
Общество
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Темы:
Светская хроника (391)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201216/250355685/Gruzinskaya-Kendall-Dzhenner-vypustila-sobstvennyy-brend-odezhdy.html

В эпоху пандемии коронавируса людям особенно нужна комфортная одежда, подумала грузинская TikTok звезда и реализовала задуманное

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Грузинская Кендалл Дженнер – TikTok блогер Теона Чачуа и ее муж YouTube-блогер Георгий Данелия создали собственный бренд squad и выпустили линию худи.

Бера Иванишвили и его супруга Нанука Гудавадзе
photo : nanukagudavadze / Instagram
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На вопрос, почему именно худи стали первой вещью, выпущенной супругами, Теона отвечает, что комфортная одежда сейчас, в эпоху пандемии, наиболее востребована.

Худи от грузинских блогеров отличаются своей формой и цветовой гаммой, а также "мешковатостью", ведь как говорит Чачуа, "одежда оверсайз приносит спокойствие и продуктивность в нашу хаотичную жизнь".

В грузинском YouTube-мире супружескую пару Георгия Данелия и Теоны Чачуа знают хорошо, ведь благодаря их каналу они "вещают" на свою многочисленную аудиторию.

Также Теона Чачуа активный блогер в Instagram, где рассказывает о макияже и уходе за кожей лица, а также в TikTok, где снимает забавные видео.

Темы:
Светская хроника (391)


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