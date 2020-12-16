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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3487

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (425)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 495 пациентов, а с начала пандемии вылечились 167 281

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 487, скончались 39 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 198 387 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 495 человек, с начала пандемии вылечились 167 281 пациент. Скончались 1 922.

В карантине в данное время находятся 969 человек, в стационарах – 6721, в ковид-гостиницах – 2 461.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (425)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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