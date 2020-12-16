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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок на рынке

"До шести тысяч инфицированных в день" – снимут ли в Грузии ограничения с 24 декабря

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (429)
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Эпидемиологи опасаются, что даже минимальное смягчение ограничений может вызвать новую вспышку эпидемии COVID-19

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Если 24 декабря в Грузии, как предполагается, будут сняты ограничения, суточный показатель инфицированных может подняться до пяти-шести тысяч, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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С учетом эпидситуации в стране правительство Грузии приняло решение о введении дополнительных точечных ограничений. Они вступили в силу 28 ноября. Вместе с тем власти обещали с 24 декабря по 2 января по всей Грузии открыть торговые центры, восстановить работу городского и междугороднего транспорта, снять другие ограничения в связи с новогодними праздниками.

"Если 24 декабря мы все откроем, мобильность серьезно возрастет. Я вам прямо скажу: показатель инфицированных может увеличиться до пяти-шести тысяч в день. Посчитайте, сколько человек попадет в госпиталь и сколько могут оказаться в тяжелом состоянии", – заявил Гамкрелидзе.

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photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
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По словам Гамкрелидзе, позиция Центра по контролю заболеваний является радикальной и направлена на минимальное смягчение ограничений.

"Динамика небольшого снижения – не повод успокаиваться, потому что число случаев серьезное. Показатель инцидентности все еще высокий в стране, поэтому нет оснований для серьезного смягчения ограничений", – отметил Гамкрелидзе.

Он еще раз призвал население скромно отметить Новый год и Рождество в этом году и не проводить больших собраний. На фоне больших праздничных собраний, тенденция снижения инфицирования, которая достигнута в последнее время, может испариться за два-три дня, отметил эпидемиолог.

"Давайте в этом году будем скромнее, поскольку мы имеем дело с серьезным вызовом", – призвал Гамкрелидзе сограждан.

В Грузии продолжается процесс интенсивного тестирования населения: за последние сутки в стране было сделано более 17 тысяч тестов и выявлено 3 487 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в Грузии зафиксировано более 198 тысяч случаев коронавируса, 167 тысяч – выздоровели, 1 922 – скончались.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (429)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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